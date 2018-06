Cirurgia fará pai de Meghan Markle perder casamento da filha, diz site

LOS ANGELES - O pai da ex-atriz americana Meghan Markle será submetido a uma cirurgia cardíaca e não poderá comparecer ao casamento, no sábado, 19, da filha com o príncipe Harry, noticiou nesta terça-feira, 15, o site TMZ, especializado em celebridades.

Mais cedo, o mesmo site havia noticiado que Thomas Markle tinha pedido autorização dos médicos que o tratam por problemas cardíacos para levar sua filha ao altar. Ele informou que voltou a ser internado em razão de uma dor no peito depois de sofrer um ataque cardíaco na semana passada. Segundo ele, os médicos asseguraram que seu coração está com "sérios problemas".

Mas ele garantiu ao TMZ que, se os médicos autorizassem, ele arriscaria sua saúde voando para a Inglaterra para acompanhar sua filha no Castelo de Windsor no sábado. No entanto, nesta quarta-feira, explicou, ele terá de ser submetido a uma cirurgia para "desobstruir" suas artérias, "reparar os danos e instalar um stent onde é necessário".

"Eu odeio a ideia de perder um dos maiores momentos da história e levar minha filha ao altar", declarou. Thomas Markle também observou que perdeu um telefonema de sua filha na segunda-feira e, em seguida, recebeu uma mensagem de texto dizendo que ela o amava e estava preocupada com sua saúde.

O site TMZ não informou se Thomas estava nos Estados Unidos ou no México, onde reside. O palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry, anunciou na segunda-feira que Meghan Markle estava passando por "um momento profundamente pessoal", sem confirmar a ausência do pai, anunciada pela imprensa pouco antes. / AFP