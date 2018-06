Pai de piloto sequestrado pelo Estado Islâmico implora por bom tratamento O pai do piloto jordaniano sequestrado pelo Estado Islâmico implorou neste sábado para que os militantes do grupo terrorista tratem bem o seu filho e com respeito. Mu''ath al-Kaseasbeh foi capturado no dia 24 de dezembro, depois que seu avião caiu no reduto militante de Raqqa, no norte da Síria, durante a realização de ataques aéreos contra o EI.