Pai de Snowden é convidado a visitar a Rússia

A expectativa do advogado, Anatoly Kucherena, é que o visto russo seja emitido para Lon Snowden nos próximos dias.

Após o convite, o pai de Snowden se prepara para viajar à Rússia, segundo agências de notícias locais, que citaram um representante de seu advogado. A data da viagem não foi definida, mas acontecerá ainda este mês, dizem as agências.

Snowden está ansioso com a visita do pai e, assim que encontrá-lo, decidirá com ele todas as questões sobre onde deverá viver e fazer, afirmou Kucherena.

Na semana passada, a Rússia concedeu asilo temporário ao ex-técnico da CIA para ajudá-lo a escapar de acusações de espionagem feitas pelos EUA. Seu paradeiro na Rússia é desconhecido e o advogado recusou-se mais uma vez a revelar onde Snowden se encontra.

A decisão do governo russo irritou Washington e pode antecipar a visita do presidente dos EUA, Barack Obama, a Moscou, prevista para setembro. Um anúncio sobre a vista está previsto para os próximos dias, segundo a Casa Branca.

O vice-ministro de Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse não entender o motivo de Washington estar fazendo tanto alarde em relação a Snowden.

"Não tivemos nada a ver com essa situação até ele aparecer no (aeroporto de) Sheremetyevo e, mesmo depois, fizemos de tudo para evitar ocorrências que transformariam a situação em algo maior que uma questão meramente humanitária", disse Ryabkov, em entrevista à Interfax. Fonte: Associated Press.