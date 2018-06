Pai de Snowden requisita visto para ir à Rússia

A expectativa é de que Lon Snowden talvez consiga embarcar com destino a Moscou já na próxima semana, disse uma porta-voz do advogado do pai do ex-agente da CIA.

Lon Snowden têm dito que não conversa com o filho desde junho, quando Edward Snowden vazou à imprensa detalhes de dois programas ultrassecretos de espionagem promovidos pelos Estados Unidos.

Nos dias que se seguiram aos primeiros vazamentos, os EUA acusaram Snowden de "espionagem" e de "roubo de propriedade do governo" e passaram a pressionar pela extradição do ex-agente.

Depois de ter passado mais de um mês sem poder sair da zona de trânsito de um aeroporto moscovita, Snowden recebeu na semana passada asilo temporário na Rússia, onde poderá permanecer por um ano. Fonte: Associated Press.