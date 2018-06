Pai de terrorista do Bataclan diz que teria 'matado' filho se soubesse do plano

PARIS - O pai de Fued Mohamed-Aggad, o terceiro homem-bomba da casa de espetáculos Bataclan, afirmou que até esta quarta-feira, 9, ignorava que o filho era um dos autores dos atentados de Paris e disse que o teria "matado antes, caso soubesse o que planejava".

Depois de receber da Síria uma mensagem telefônica que informava a morte de Mohamed-Aggad, a própria família do jovem de 23 anos alertou a Justiça francesa, que conseguiu assim identificá-lo formalmente no fim de semana passado, graças a exames de DNA, segundo uma fonte próxima ao caso.

A identificação foi confirmada nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro francês, Manuel Valls. O nome foi divulgado pelo jornal Le Parisien. Fontes policiais citadas pela emissora France Info explicaram que o terceiro jihadista é um homem do bairro de Meinau, em Estrasburgo, e viajou à Síria no fim de 2013. Sua família tem origem marroquina.

"Com certeza, estou surpreso", afirmou Said Mohamed-Aggad à imprensa diante de sua casa em Bischheim, subúrbio de Estrasburgo. Ele declarou que se soubesse o que o filho estava preparando, "o teria matado antes". "Sabia que havia viajado para a Síria há dois anos, mas não que havia retornado", disse. "A última vez que o vi foi há dois anos, quando foi embora. Não tenho palavras, fiquei sabendo esta manhã, tenho de me recuperar", completou.

Aggad, nascido em Estrasburgo, no leste da França, viajou à Síria no final de 2013 com seu irmão Karim, de 25 anos e atualmente preso, e outros sete jovens.

Dois deles morreram no território sírio e os demais - exceto Foued Mohamed-Aggad - voltaram à França entre fevereiro e março de 2014, antes de serem detidos pela polícia por ligação com o jihadismo. Investigadores disseram acreditar que eles tenham sido coptados por Mourad Farès, preso na Turquia e conhecido por enviar franceses à Síria.