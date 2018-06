Pai do autor de massacre em Orlando era informante do FBI

ORLANDO - O julgamento de Noor Salman, a viúva do autor do massacre na boate Pulse de Orlando, sofreu uma reviravolta nesta segunda-feira com a informação de que o pai de Omar Mateen, Seddique Mateen, foi informante do FBI e a polícia federal americana chegou a pensar que o filho poderia cumprir essa mesma função.

A informação foi revelada pelo agente especial do FBI, Juvenal Martín, que testemunhou no julgamento de Noor Salman, acusada de acobertamento, obstrução da Justiça e ajuda a uma organização terrorista, entre outros crimes que poderiam acarretar uma condenação à prisão perpétua.

Omar Mateen, um americano de 29 anos e origem afegã, matou a tiros 49 pessoas que estavam em uma festa latina na boate gay Pulse em 12 de junho de 2016 e, antes de morrer por disparos da polícia, jurou lealdade ao Estado Islâmico (EI).

A defesa de Salman, de 31 anos e origem palestina, pediu ao tribunal que despreze as acusações contra ela ou declare nulo o julgamento, por se ter sabido agora por meio da promotoria que o pai de Omar Mateen foi informante do FBI.

No entanto, o juiz Paul Byron, da Corte Federal do Distrito Médio da Flórida, desprezou nesta segunda-feira esse pedido dos advogados de defesa, para quem o fato de que a promotoria não lheshavia dado essa informação desde o momento em que se abriu o caso contra a viúva de Mateen prejudicou sua defesa.

+ Vítimas de ataque a boate gay em Orlando foram atingidas por mais de 200 disparos

O testemunho do agente especial do FBI na audiência desta segunda-feira insistiu ainda mais no assunto.

Segundo Juvenal Martín, o FBI estava considerando utilizar Mateen como um informante e, por esse motivo, não o indiciaram em 2013, quando ele mesmo o interrogou três vezes como parte de uma investigação aberta pelo fato de ter mantido vínculos com grupos terroristas.

Martín, que, segundo foi informado na corte, era o responsável por conduzir Seddique Mateen, informante do FBI desde 2005, disse que receberam uma denúncia de que o filho deste tinha alardeado em seu trabalho como guarda de segurança que tinha vínculos e laços familiares com organizações como Al-Qaeda e Hezbollah, assim como com a Irmandade Muçulmana.

Segundo seu testemunho, o agente pediu ao chefe de Mateen na empresa de segurança permissão para levar escondido um gravador com a intenção de poder registrar suas palavras.

No entanto, nunca conseguiram gravar conversas nas quais fizesse ameaças ou falasse do tema.

Martin disse também na corte em Orlando que Seddique Mateen esteve presente durante os interrogatórios que ocorreram no apartamento que Salman e Omar - que tiveram um filho em 2013 - compartilhavam em St. Lucie (Flórida).

No entanto, assegurou que não lembrava se Mateen admitiu ter feito as mencionadas declarações antes ou depois que seu pai se juntasse aos presentes durante o interrogatório, entre eles, Noor Salman.

"Mateen disse que fez esses comentários porque se sentia acossado no trabalho", afirmou o agente durante seu testemunho.

Além disso, declarou que tinha recebido uma ligação telefônica de Seddique na qual seu informante lhe disse: "Se meu filho fez essas coisas é porque é um estúpido".

Nos arredores do tribunal, situado a poucas quadras do lugar onde ocorreu a tragédia, os parentes de Noor Salman disseram sentir que a acusada está sendo utilizada como bode expiatório pelo FBI e o governo para encobrir os próprios erros ao deixar Mateen livre em 2013.

"Noor é uma pessoa pacífica que adora crianças", disse Mustafah Abasin, cunhado de Salman. / EFE