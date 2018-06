Pai e advogado de Snowden irão visitá-lo em Moscou

Snowden saiu dos EUA após ter vazado informações sobre o programa de espionagem da Agência de Segurança dos EUA (NSA, na sigla em inglês), que coleta dados de telefonemas de americanos como parte dos esforços de espionagem contra o terrorismo. Snowden pediu e recebeu asilo da Rússia e as revelações feitas por ele espalharam controvérsias no Congresso e no país. Autoridades tentam trazê-lo de volta aos EUA para enfrentar julgamento.

Lon Snowden disse que não vai pedir a seu filho que faça um acordo com as autoridades americanas. "O único acordo possível seria por meio da Justiça", afirmou. "Meu filho falou a verdade."

A decisão da Rússia de dar asilo a Snowden enfureceu as autoridades americanas e contribuiu para a decisão do presidente Barack Obama de cancelar um encontro já previsto com o presidente russo Vladimir Putin.

Em entrevista com a impressa na sexta-feira, dia 9, Obama disse que sua relação com Putin permanece boa e fez uma brincadeira ao afirmar que a postura dos russos é "relaxada" como um garoto de escola.

O senador John McCain (republicano pelo Arizona) disse em uma entrevista à Fox News neste domingo, dia 11, que a decisão de Obama de cancelar o encontro foi "boa" como ato simbólico, mas que o comunicado do presidente indica que ele não entende seu adversário russo.

"O presidente comparou Putin a uma criança em uma sala de aula. Acredito que isso indica que Obama não sabe quem é Vladimir Putin", afirmou McCain. "Ele é um velho coronel da KGB que não tem ilusões sobre as nossas relações, não se importa com o relacionamento com os EUA, continua a oprimir seu povo, continua a oprimir a mídia e continua a agir de forma despótica." Fonte: Dow Jones Newswires.