Pai mata 4 de seus filhos e 2 adultos no Texas

A adolescente advertiu os policiais que seu pai pretendia ir até a casa dos avós para matá-los, declarou o vice-xerife do condado de Harris, Thomas Gilliland. O homem acabou por se entregar depois de duas horas de negociações.

O departamento de polícia informou que policiais foram chamados à casa na noite de quarta-feira e encontrou dois adultos e três crianças mortas. A outra criança morreu posteriormente no hospital. As vítimas são dois meninos, um de 4 e outro de 14 anos; duas meninas de 7 e 9 anos; um homem de 39 anos e uma mulher de 33, informou Gilliland. O pai e a mãe estavam separados e ela estava fora do Estado. Todos os filhos são do casal e duas das crianças mortas eram adotadas, disse ele.

"Parece ter sido uma questão de família pelo que as testemunhas disseram para nós", informou o policial Mark Herman, que não forneceu mais detalhes.

As autoridades não divulgaram as identidades das vítimas e do suspeito, nem se os adultos que foram mortos tinha algum parentesco com as crianças ou os pais. Segundo Gilliland, a adolescente de 15 anos estava "em estado grave" na noite de quarta-feira.

As autoridades disseram que as informações passadas por ela as ajudaram e interceptar o suspeito, descrito por Gilliland como um homem de barba com 30 e poucos anos. Fonte: Associated Press.