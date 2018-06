Painel da ONU conclui sobre impacto humano no clima O painel das Nações Unidas dedicado ao estudo de mudanças climáticas concluiu neste sábado um relatório sobre o aquecimento global com evidências que tem sido descritas como conclusivas sobre a forma como os humanos estão alterando o clima na Terra. O documento do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) combina outros três estudos realizados antes e deve ser divulgado ao público no domingo.