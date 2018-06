Painel da ONU condena Vaticano por abusos sexuais

O comitê das Nações Unidas contra a tortura tem dito repetidamente que a violência sexual e o estupro podem ser considerados tortura, que a maior parte do mundo não prescreve.

O painel de dez peritos independentes nesta sexta-feira disse que a Santa Sé deve garantir que os sacerdotes não violem o tratado "em uma situação onde a Igreja exerce jurisdição ou controle efetivo".

Os peritos acrescentaram que os funcionários do Vaticano não denunciaram adequadamente as acusações de abusos sexuais, transferiram sacerdotes em vez de puni-los e não pagaram uma compensação adequada às vítimas. Fonte: Associated Press.