Painel sugere rigor de leis de agressão sexual na Índia Um painel de governo da Índia recomendou nesta quarta-feira a aplicação rigorosa das leis de agressão sexual, um compromisso para acelerar os julgamentos de estupro e uma revisão do código penal antiquado do país para proteger as mulheres, na sequência de um estupro coletivo fatal em Nova Délhi, no mês passado.