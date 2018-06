País Basco adiantará as eleições legislativas

A votação ocorre no dia 21 de outubro, cinco meses antes do término previsto do mandato do atual governo. As pesquisas de intenção de voto preveem a vitória do Partido Nacionalista Basco, que governou a região por 20 anos, até a chegada de López ao poder. Em segundo lugar vem a coalizão pela independência basca Bildu, que inclui partidos proscritos nas eleições de 2009 por terem vínculos com o ETA, grupo reconhecido como terrorista pelos Estados Unidos e União Europeia.

López deu por encerrada a legislatura e assegurou que seu governo pôs em marcha todas as medidas para combater a crise econômica e, sobretudo, conseguiu lançar as bases para o fim do ETA. As informações são da Associated Press.