Pais de 545 crianças separadas na fronteira americana não podem ser encontrados

Caitlin Dickerson, The New York Times

NOVA YORK - Sinais de rádio estão sendo veiculados no México e na América Central. Pesquisadores nomeados pelo tribunal estão andando de motocicleta em comunidades rurais nas encostas da Guatemala e comparecendo a tribunais em Honduras para fazer buscas de registros públicos.

Seus esforços são parte de uma ampla campanha para rastrear pais separados de seus filhos na fronteira dos EUA iniciada em 2017 sob a política de imigração mais controversa da administração Trump. Agora está claro que os pais de 545 das crianças migrantes ainda não foram encontrados, de acordo com documentos judiciais protocolados esta semana em um caso que questiona a prática. Cerca de 60 das crianças tinham menos de 5 anos quando foram separadas, mostram os documentos.

Leia Também Oficiais do Departamento de Justiça atuaram para separar crianças de pais imigrantes

Embora as tentativas de encontrar os pais separados já ocorram há anos, o número de pais que foram considerados "inacessíveis" é muito maior do que se conhecia.

Sob ordem judicial, o governo primeiro forneceu uma prestação de contas das famílias separadas em junho de 2018, relatando que cerca de 2.700 crianças foram tiradas de seus pais depois de cruzar para os Estados Unidos.

Depois de meses de busca por um comitê de direção nomeado pelo tribunal, que inclui um escritório de advocacia privado e várias organizações de defesa de imigrantes, todas essas famílias foram finalmente localizadas e ofereceram a oportunidade de se reunir.

Mas, em janeiro de 2019, um relatório do Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos confirmou que muito mais crianças haviam sido separadas, inclusive sob um programa piloto anteriormente não divulgado realizado em El Paso entre junho e novembro de 2017, antes da amplamente divulgada política de "tolerância zero" promovida pelo governo entrar oficialmente em vigor.

Sob essa política, a administração Trump instruiu os promotores a abrirem processos criminais contra aqueles que cruzaram a fronteira sem autorização, incluindo pais, que foram separados de seus filhos quando foram levados sob custódia. Alguns pais que cruzaram a fronteira em portas legais de entrada também estavam entre os separados de seus filhos.

A administração Trump lutou durante meses contra o fornecimento de documentação sobre as famílias adicionais, argumentando que não era necessário porque as crianças já haviam sido liberadas da custódia federal para os cuidados de padrinhos, que normalmente são parentes ou amigos da família. Os pais das crianças já haviam sido deportados sem eles.

Mas em junho de 2019, por ordem do tribunal, o governo acabou reconhecendo que mais 1.556 crianças foram separadas de suas famílias; 200 deles tinham menos de 5 anos de idade no momento em que foram detidos.

Quando essa informação foi divulgada, os esforços de busca começaram novamente, mas se tornaram significativamente mais difíceis devido ao tempo que passou entre o momento em que as crianças foram libertadas da custódia federal e o momento em que os pesquisadores voluntários começaram a tentar encontrá-las.

O esforço atingiu outro obstáculo com o surto da pandemia do coronavírus, durante o qual as viagens pelos países da América Central, onde vive a maioria das famílias, foram severamente restringidas.

"A administração Trump não tinha planos de rastrear as famílias ou reuni-las e é por isso que estamos na situação em que estamos agora, para tentar prestar contas por cada família", disse Nan Schivone, diretora jurídica do a organização Justice in Motion, que está liderando os esforços de busca local para famílias separadas.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) que está liderando a contestação da corte à política de separação da família, disse que também não conseguiu encontrar 362 das crianças, muitas das quais provavelmente moram nos Estados Unidos, cujos pais foram considerados inacessíveis.

“O fato de eles terem ocultado os nomes do tribunal, de nós, do público, foi espantoso”, disse Lee Gelernt, o principal advogado no caso do ACLU sobre separações familiares. "Nós poderíamos estar procurando por eles o tempo todo."

As últimas descobertas foram relatadas pela primeira vez pela NBC News.

Em alguns casos, os membros do comitê gestor tiveram apenas nomes e países de origem para prosseguir na tentativa de localizar pais separados. Mesmo depois de realizar buscas de registros públicos para identificar as cidades de onde as famílias eram, eles enfrentaram obstáculos adicionais.

Muitas das famílias fugiram de suas casas porque estavam fugindo da violência ou extorsão, e intencionalmente ocultaram informações de amigos e vizinhos sobre para onde estavam indo.

Os pesquisadores presumem que cerca de dois terços dos pais procurados agora estão de volta aos seus países de origem.

Como parte do processo legal sobre separações de famílias no Tribunal do Distrito Federal em San Diego, supervisionado pela juíza Dana Sabraw, os esforços de busca continuarão e o governo será obrigado a fornecer informações sobre quaisquer famílias adicionais separadas na fronteira.

Em outubro de 2019, o governo havia fornecido informações de contato para mais de 1.100 pais adicionais que haviam sido separados de seus filhos, mas argumentou que não divulgaria informações sobre cerca de 400 dos pais porque esses indivíduos tinham antecedentes criminais que impediam os Estados Unidos governo de reuni-los com seus filhos de acordo com as políticas do Departamento de Segurança Interna.

Dos mais de 1.100, o comitê de direção conseguiu localizar os pais de 485 crianças separadas. O resto não foi encontrado.