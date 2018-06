País é o 4º mais violento do mundo, segundo a ONU Mesmo nos distritos mais ricos, a noite de Caracas termina às 22 horas. Permanecer nas ruas além desse horário é uma aventura perigosa. Para o governo de Nicolás Maduro, este é um tema tabu, mas a Venezuela é um dos países mais violentos do planeta, com 55,4 mortes por armas de fogo por cada 100 mil habitantes, segundo números recentes da Organização Mundial de Saúde. Em comparação, o mesmo estudo aponta o Brasil como o 18.º país mais violento, com 21,9 mortes por cada 100 mil habitantes. A Venezuela é o quarto.