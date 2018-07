País enfrenta envelhecimento da população

Se a população envelhece, a tendência é que subam os gastos com os pensionistas. Isso significa que o Kremlin deverá aumentar o gasto com previdência muito em breve, cancelar alguns direitos e incrementar arrecadação de impostos.

"A população está envelhecendo, e em uma década a Rússia já verá sua força de trabalho reduzida. O problema seria rapidamente resolvido com políticas de imigração. Mas os imigrantes que procuram trabalho na Rússia vêm de países da Ásia Central e têm pouquíssima especialização. O governo optou por atrair estrangeiros para grandes projetos tecnológicos e esqueceu-se de que precisaria também de mão de obra", afirma a coordenadora do Carnegie Moscow Center, Anna Bessenova.

Ainda que o crescimento econômico e a melhora na qualidade de vida sejam as principais armas de propaganda usadas por Vladimir Putin, dados do Instituto de Estatísticas russo mostram que, no último ano, 2 milhões de russos entraram na pobreza.

Hoje, quase 15% da população vive abaixo da linha da miséria (21,1 milhões). O principal motivo é o aumento do preço da cesta básica, que inclui alimentos, serviços e outros bens de consumo. E Putin já avisou que a inflação, hoje em cerca de 6%, também deve aumentar nos próximos meses. / T.E.