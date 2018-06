País fecha fronteira e barra eleitores O fechamento de toda a fronteira terrestre, ordenado por Caracas, fez com que milhares de venezuelanos ficassem sem votar. A providência, em geral tomada 24 horas antes da votação, desta vez ocorreu com 72 horas de antecedência. No lado colombiano, centenas protestaram - uma família esperava ao lado do caixão de um parente morto. A fronteira será reaberta ao meio-dia de hoje. / R.C.