País isola área de vazamento tóxico A Coreia do Sul criou uma zona especial de desastre em torno de uma fábrica que sofreu um vazamento de 8 toneladas de ácido fluorídrico, uma substância altamente tóxica. O acidente matou cinco pessoas no dia 27 de setembro na cidade de Gumi, a 200 km da capital, Seul. Trezentos moradores foram retirados da área do vazamento e 3 mil pessoas buscaram tratamento após sentirem náuseas.