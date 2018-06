País organiza força para caçar senhor da guerra Uganda anunciou ontem que comandará uma força militar pan-africana - formada ainda por Sudão do Sul, República Centro-africana e República Democrática do Congo (ex-Zaire)- para caçar os rebeldes comandados pelo senhor da guerra Joseph Kony. Acredita-se que o guerrilheiro, que virou celebridade mundial por causa de uma campanha no YouTube por sua captura, esteja nas selvas da República Centro-africana. A força regional tem autorização para atuar através das fronteiras dos países na caçada a Kony.