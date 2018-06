País plantará batatas em vez de maconha

No início do mês, o presidente da Guatemala, Otto Pérez Molina, eleito em novembro de 2011, disse novamente que pretende legalizar os cultivos de maconha e de papoula em algumas zonas vigiadas para satisfazer as demandas farmacêuticas. A intenção de legalizar a droga foi anunciada, pela primeira vez, em seu discurso de posse, em janeiro de 2012, o que surpreendeu a população, já que o combate aos narcotraficantes foi uma das promessas de sua campanha.

Em muitos municípios guatemaltecos na fronteira com o México, os cultivos de maconha e de papoula - matéria-prima do ópio e da heroína - já substituíram às tradicionais plantações de milho e de feijão. Muitos setores da sociedade guatemalteca temem a legalização, porque acreditam que a medida tornaria o país um paraíso para os produtores e traficantes em razão da proximidade com México e EUA. / REUTERS