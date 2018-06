País se prepara para 2º tufão em uma semana Após ter sido atingido pelo Bolaven, que deixou 18 mortos no começo da semana, a Coreia do Sul aguarda a chegada de outro tufão, o Tebim. Rotas marítimas foram suspensas, aeroportos cancelaram voos e escolas reajustaram seus horários ou foram fechadas ontem. O serviço de meteorologia da Coreia do Sul prevê ventos de até 112 km/h e chuvas torrenciais em várias partes do país.