Países da antiga URSS pedem que Rússia retire tropas

O anúncio ocorreu durante uma reunião em Praga da chamada Parceria Oriental da União Europeia, composta por Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Geórgia, Moldávia e Ucrânia. A Bielo-Rússia foi a única nação a não ter representantes no encontro de dois dias, que terminou nesta sexta-feira.

A Rússia lançou exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia em resposta a uma operação ucraniana para forçar insurgentes pró-Rússia a sair de prédios ocupados em cidades do leste do país.

O presidente da República Checa, Milos Zeman, que organizou a reunião em Praga, disse que, se a Rússia retirar suas tropas de áreas de fronteira, esse seria um gesto de paz que poderia ajudar a acalmar a crise. Fonte: Associated Press.