Países da Ásia adotam novas medidas restritivas para evitar coronavírus

Motoko Rich, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Pequim - Na China, a restrição aos voos internacionais foi tão severa que os estudantes chineses no exterior se perguntam quando poderão voltar para casa. Em Cingapura, os cidadãos que retornaram recentemente devem compartilhar os dados de localização de seus telefones com as autoridades todos os dias para provar que estão aderindo à quarentena ordenada pelo governo.

Em Taiwan, um homem que viajou para o sudeste da Ásia foi multado em US$ 33.000 por esgueirar-se para um clube quando deveria estar trancado em sua casa. Em Hong Kong, uma menina de 13 anos, que foi vista em um restaurante usando uma pulseira de rastreamento para monitorar as pessoas em quarentena, foi seguida, filmada e posteriormente exposta online.

Em toda a Ásia, países e cidades que pareciam ter controlado a epidemia de coronavírus estão subitamente fechando suas fronteiras e impondo medidas mais rígidas de contenção, com medo de uma onda de novas infecções importadas de outros lugares.

As medidas anunciam um sinal preocupante para os Estados Unidos, a Europa e o resto do mundo ainda enfrentando um surto: o sucesso de qualquer país na contenção pode ser tênue e o mundo pode permanecer em um tipo de bloqueio indefinido.

Mesmo quando o número de novos casos começa a diminuir, as barreiras e proibições de viagens em muitos lugares podem persistir até que uma vacina ou tratamento seja encontrado. O risco, de outra forma, é que a infecção possa ser reintroduzida dentro de suas fronteiras, principalmente devido à grande quantidade de pessoas assintomáticas que podem, sem saber, portar o vírus com elas.

Após um aumento recente nos casos vinculados a viajantes internacionais, China, Hong Kong, Cingapura e Taiwan proibiram a entrada de estrangeiros nos últimos dias. O Japão proibiu visitantes da maior parte da Europa e está considerando negar a entrada de viajantes de países como os Estados Unidos. A Coreia do Sul impôs controles mais rígidos, exigindo que estrangeiros entrassem em quarentena nas instalações do governo por 14 dias após a chegada.

"Os países estão realmente lutando para implementar suas próprias soluções domésticas, e as soluções domésticas são insuficientes para um problema de saúde global transnacional", disse Kristi Govella, professora assistente de estudos asiáticos na Universidade do Havaí, em Manoa.

"Mesmo os países que obtiveram sucesso no gerenciamento da pandemia são tão seguros quanto os elos mais fracos do sistema", disse ela, acrescentando que, na ausência de cooperação entre países, "o fechamento de fronteiras é uma das maneiras pelas quais governos podem controlar a situação. "

O vírus, que surgiu na Ásia e se espalhou para o Ocidente, corre o risco de ricochetear de volta. Os cidadãos preocupados com surtos na Europa e nos Estados Unidos correram para casa depois de se encontrarem nos novos epicentros da pandemia.

Quase imediatamente, países e cidades da Ásia começaram a ver um aumento em novos casos, muitas vezes detectando passageiros infectados nos aeroportos enquanto passavam por exames de saúde. Hong Kong, que vinha relatando novos casos diários em um dígito, subitamente viu novos casos atingirem 65 em um dia. No Japão, onde as infecções permanecem relativamente controladas, os casos começaram a aumentar no mês passado em Tóquio, quando os viajantes voltaram do exterior.

Para tentar conter o influxo de infecções, os governos fecharam suas fronteiras. A Coreia do Sul, que tem sido elogiada globalmente por achatar a curva rapidamente após um pico explosivo precoce de infecções, inicialmente exigiu que os viajantes de alguns países ficassem em quarentena. Nesta semana, ampliou a lista para cobrir o mundo inteiro.

O Japão começou colocando os viajantes em quarentena, mas agora barrou os viajantes da maior parte da Europa. O país está discutindo mais proibições, inclusive para viajantes dos Estados Unidos.

China, Hong Kong, Cingapura e Taiwan simplesmente fecharam suas fronteiras para praticamente todos os estrangeiros.

"Acreditamos que, na situação atual da epidemia, minimizar as atividades desnecessárias de entrada e saída é uma medida responsável e necessária para proteger efetivamente a vida, a segurança e a saúde física de todo o povo chinês e estrangeiro", disse Liu Haitao, diretor geral da controle e gestão de fronteiras da Administração Nacional de Imigração na China.

Até alguns moradores estão tendo dificuldades para chegar em casa. Na China continental, onde os líderes desejam declarar o fim do pior dos surtos que começaram por lá, os novos controles de fronteira forçaram a maioria das companhias aéreas estrangeiras a reduzir um voo por semana. Os preços das passagens dispararam e as reservas são canceladas constantemente.

Alex Fei, um estudante chinês em uma universidade no Canadá, tem lutado para voltar. Seus vôos foram cancelados duas vezes - uma vez depois que Hong Kong proibiu transferências através do hub e outra quando a companhia aérea suspendeu um vôo direto de Vancouver para Xangai.

Fei disse que ele pode não ter escolha a não ser permanecer no Canadá. "As mãos dos estudantes estrangeiros estão atadas por enquanto", disse ele.

Os cidadãos que retornam à Ásia geralmente são submetidos a uma vigilância rigorosa, pois cumprem seu tempo em quarentena. Em alguns casos, os governos estão usando as ferramentas da justiça criminal para aplicá-las.

Hong Kong, uma cidade chinesa semi-autônoma, inicialmente conseguiu conter seu surto de coronavírus com medidas rápidas, como o fechamento de escolas e escritórios do governo e restrições a viajantes da China continental.

Mas, quando estudantes e expatriados voltaram da Europa e dos Estados Unidos em março, autoridades alertaram que uma nova onda de casos importados estava começando a sobrecarregar hospitais. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, barrou todos os não residentes em 19 de março, e os residentes que retornam agora são testados na chegada.

Durante uma quarentena de 14 dias em casa, eles usam pulseiras de rastreamento e seus movimentos são monitorados por um aplicativo para smartphone. Lam disse que atualmente mais de 200.000 pessoas estão em quarentena em casa.

A tecnologia é uma ferramenta essencial para reforçar as quarentenas. Na China, os repatriados passam 14 dias em hotéis designados pelo governo e enviam suas temperaturas diariamente para comitês de bairro no WeChat, um serviço de mensagens.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Em Taiwan, o governo usa o rastreamento de localização em telefones celulares e os policiais visitam as pessoas em casa se elas deixarem ou desligarem seus telefones.

Filia Lim, 50, disse que as medidas de quarentena em Cingapura eram uma "dor de cabeça", porque ela normalmente viaja bastante para seu trabalho em recursos humanos. Mas ela disse que estava "agradecida" por Cingapura estar monitorando aqueles que retornam tão de perto.

"O vírus se espalhou principalmente porque as pessoas não percebiam que tinham os sintomas ou, para alguns, ignoraram descaradamente esses sintomas e interagiram com muitas pessoas, apesar dos conselhos do governo para se auto-isolarem", disse ela.

A punição por violar as regras da quarentena pode ser rígida. Um morador de Cingapura de 53 anos que violou a ordem teve seu passaporte invalidado, disseram as autoridades de imigração no domingo.

O Japão diz oficialmente que aqueles que quebram a quarentena podem ser presos por até seis meses ou multados em até 500.000 ienes, cerca de US$ 4.600.

Mas o governo japonês confia naqueles que estão em quarentena permaneçam enclausurados. Ao retornar dos países da lista proibida, os residentes assinam uma promessa afirmando que permanecerão em um local por 14 dias e ficarão fora do transporte público. Se eles saem para comer, são instruídos a usar uma máscara e "serem rápidos".

A Coréia do Sul ainda não proibiu participantes de qualquer lugar, exceto a região de Hubei, na China. Os críticos dizem que simplesmente colocar estrangeiros em quarentena pode inadvertidamente colocar mais pressão no sistema médico.

"Alguns dizem que existem pessoas no exterior que pensam que deveriam vir para a Coreia para serem testadas e tratadas", disse Park Jong-hyuk, especialista em medicina familiar e porta-voz da Associação Médica Coreana. Park pediu uma proibição total de entrada de estrangeiros.

"É hora de fazer esforços para se proteger em nível global, praticando o distanciamento social internacional", disse ele.

No curto prazo, quando os governos ainda estão lutando para proteger seus cidadãos, essas medidas fazem sentido, dizem os especialistas. Porém, quanto mais tempo continuar, maior será a probabilidade de causar danos sustentados à economia global e à psique coletiva.

"Embora a primeira prioridade deva ser definitivamente tentar controlar o vírus", disse Karen Eggleston, diretora do programa de políticas de saúde da Ásia no Shorenstein Ásia-Pacífico Centro de Pesquisa da Universidade de Stanford, "é preciso pensar nesses custos muito grandes, e, à medida que a crise se prolonga, esses custos podem definitivamente subir ".

Sean Sierra, 30 anos, oficial subalterno da Marinha dos EUA estacionado na Base Naval de Yokosuka, no Japão, disse que não viu um fim à vista. Depois de uma recente postagem em um navio com sede em Cingapura, ele foi obrigado a ficar em quarentena em casa no Japão por 14 dias quando retornou.

Embora ele tenha completado seu período de isolamento, toda a base agora está abrigada. "Vamos ficar presos um pouco aqui", disse o oficial Sierra. Ele disse que sua sogra estava programada para visitar em duas semanas, mas que a quarentena "atrapalha os planos".