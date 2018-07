Países do Golfo retiram observadores após Assad rejeitar plano da Liga Árabe Países do Golfo anunciaram ontem a retirada de seus observadores da missão da Liga Árabe que busca uma solução política para a crise na Síria. A decisão foi tomada após o regime de Bashar Assad ter rejeitado um plano de negociação proposto pela liga, segundo o qual ele entregaria o poder a seu vice e iniciaria uma transição com um governo de unidade nacional.