Países do Mercosul decidem subir TEC até 200 posições Os presidentes dos países do Mercosul - Argentina, Brasil e Uruguai - decidiram aumentar a proteção de seus mercados e permitir que cada sócio possa elevar sua Tarifa Externa Comum (TEC) para até 200 posições tarifárias, segundo informou o diretor geral de Integração e Mercosul do Ministério de Relações Exteriores do Uruguai, Álvaro Ons. Ons esclareceu que "a decisão é a de não modificar a TEC do bloco. Isso passa a ser uma decisão própria do país em função de seu interesse".