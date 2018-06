Países do Sudeste Asiático se dividem quanto à expansão da China no mar do Sul As Filipinas pressionaram os países vizinhos do Sudeste Asiático para que tomassem um posicionamento contrário à expansão da China no Mar do Sul da China, mas a Malásia minimizou a urgência do assunto durante uma reunião dos dez membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).