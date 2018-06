Países europeus condenam eleições de rebeldes na Ucrânia

Em um comunicado conjunto após uma reunião nesta quinta-feira em Bratislava, capital da Eslováquia, os ministros classificaram a votação marcada para domingo como "ilegítima" e uma violação ao acordo de cessar-fogo assinado em Minsk, no mês passado.

"Apelamos a todas as partes a respeitar o Protocolo de Minsk e o Memorando de Minsk e agir para a solução pacífica do conflito, restaurar a estabilidade baseada no pleno respeito da independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia", afirmaram.

Além do Reino Unido, participaram da reunião Eslováquia, República Tcheca, Hungria e Polônia. Eles também pediram que a Rússia não reconheça o pleito dos rebeldes.

A União Europeia alertou que não iria reconhecer o voto, mas a Rússia afirma que a rejeição às eleições dos rebeldes sabota o acordo de paz.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon, também afirmou que a votação rebelde violaria tanto

a constituição ucraniana quanto a legislação nacional. Fonte: Associated Press.