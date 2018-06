Países europeus convocam embaixadores do Egito

A onda de violência teve início quando a polícia do Cairo tentou desfazer dois acampamentos de manifestantes a favor de Morsi, que foi derrubado do poder em 3 de julho, e logo se espalhou para outras partes da capital e outras cidades do país. Em resposta aos "sangrentos" incidentes, a Dinamarca informou que suspendeu a ajuda oferecida ao país do norte da África.

A Dinamarca tem dois projetos em colaboração direta com o governo egípcio e com as instituições públicas, "e agora eles estão sendo suspensos", disse o ministro da ajuda ao desenvolvimento, Christian Friis Bach, ao jornal Berlingske.

"Esta é uma resposta aos acontecimentos sangrentos e a direção lamentável que tomada pelo desenvolvimento da democracia" no Egito, acrescentou. A ajuda da Dinamarca nos dois projetos equivale a cerca de 30 milhões de coroas (US$ 5,3 milhões).

Friis Bach também pediu que a União Europeia examine a sua ajuda para o governo do Cairo e disse ao jornal que a Dinamarca pretende suspender sua contribuição para a UE em projetos de financiamentos no país do norte africano. Fonte: Dow Jones Newswires.