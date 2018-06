Países islâmicos pedem fim do terror no Mali Reunidos no Cairo para a cúpula de dois dias da Organização da Conferência Islâmica (OCI), 57 países muçulmanos aprovaram uma resolução em favor da "integridade territorial" do Mali e contra o terrorismo de grupos separatistas e jihadistas. O texto não emite juízo de valor sobre a intervenção francesa no país africano. Países da OIC condenaram ainda os ataques a locais históricos do Mali.