Países planejam reabertura para salvar turismo, mas novos focos preocupam

BERLIM - A pandemia de coronavírus devastou a indústria do turismo, quando os países fecharam suas fronteiras, os voos foram interrompidos e bilhões de pessoas obrigadas a ficar em casa. Alguns países agora planejam criar “bolhas de turismo”, uma retomada cautelosa das viagens à medida que países e empresas navegam na reabertura.

A Alemanha e a Áustria estão planejando criar uma “bolha de viagem” na fronteira entre os dois países, à medida que as restrições diminuem. Austrália e Nova Zelândia também planejam uma parceria para estimular o turismo entre os dois países.

Após a reabertura, lojas, escolas e museus nos últimos dias, a Áustria e a Alemanha estão se preparando para abrir sua fronteira compartilhada. Três postos fronteiriços entre a Áustria e o Estado alemão da Baviera foram abertos quarta-feira de manhã, um dia depois que a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, e o chanceler Sebastian Kurz, da Áustria, concordaram com as medidas. O primeiro foi aberto às 6h, de acordo com relatórios locais.

A fronteira está programada para ser totalmente aberta em 15 de junho, bem a tempo das férias de verão. Os turistas alemães são uma importante fonte de renda para muitos destinos turísticos austríacos.

Horst Seehofer, ministro do Interior da Alemanha, disse na quarta-feira que Alemanha, França, Áustria e Suíça concordaram em reabrir as fronteiras até 15 de junho, se as infecções permanecerem baixas nesse meio tempo, com o objetivo final de restabelecer as viagens gratuitas em partes da Europa.

"Queremos ver viagens gratuitas na Europa novamente a partir de meados de junho e pretendemos alcançar isso", disse Seehofer a repórteres. A fronteira alemã com o Luxemburgo será aberta na sexta-feira.

Espera-se mais anúncios para outras aberturas de fronteira na Europa nos próximos dias, à medida que o continente diminui as restrições e tenta reiniciar as viagens. Para a maioria dos membros da União Europeia e aqueles na zona Schengen, que tem livre circulação em todos os Estados, as fronteiras foram fechadas para quase todas as viagens desde meados de março, quando as infecções por coronavírus começaram a aumentar em toda a região.

Alemanha e Áustria não são os únicos países a fazer um reinício cauteloso do movimento entre nações específicas. A partir de sexta-feira, os residentes da Estônia, Letônia e Lituânia poderão viajar livremente entre os países bálticos. O plano, anunciado pelos líderes no fim do mês passado, ainda exigiria que viajantes de fora da região passassem 14 dias em quarentena.

A Comissão Europeia anunciou quarta-feira sua recomendação de viajar pela União Europeia, dizendo que países com níveis semelhantes de surtos de coronavírus devem aliviar as restrições.

Os líderes da Nova Zelândia e da Austrália também concordaram com uma bolha de viagens entre seus dois países, que registraram relativamente poucos casos em comparação com outras partes do mundo.

Suspender bloqueio ainda é arriscado

Mas com mais de 4,2 milhões de casos de coronavírus em todo o mundo e mortes próximas de 300 mil, os países encontram um sério problema pela frente: a possibilidade de aumento no número de casos. Várias nações que foram aclamadas por conter a propagação da pandemia estão descobrindo que a vitória sobre o coronavírus pode ser ilusória e passageira - especialmente depois que eles começam a suspender os bloqueios.

Cingapura já foi um modelo de velocidade e eficiência em rastrear os contatos de pessoas infectadas. Mas os casos aumentaram para mais de 23 mil, quando o vírus se espalhou nos dormitórios de trabalhadores estrangeiros.

Funcionários em Wuhan, a cidade chinesa onde o surto começou, comemoraram recentemente seu sucesso após mais de dois meses de confinamento. Mas depois que seis novos casos foram confirmados nesta semana, o governo disse que testaria todos os 11 milhões de seus residentes.

E na Coreia do Sul, pioneira no uso da tecnologia para rastreamento de contatos, mais de 100 novos casos surgiram depois que um homem infectado visitou bares e discotecas num dos bairros de vida noturna mais agitados de Seul. Apenas alguns dias após o relaxamento de algumas restrições, o prefeito ordenou que os clubes noturnos fossem fechados indefinidamente.

Oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão pedindo aos governos e ao público que mantenham "extrema vigilância", ao mesmo tempo em que diminuem as restrições, e avisam que ignorar as precauções levaria inevitavelmente a mais infecções.

Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, disse na segunda-feira que apenas um "levantamento lento e constante dos bloqueios" poderia aliviar as dores econômicas, mantendo as infecções afastadas./NYT e W. POST