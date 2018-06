Países precisam agir para motivar crescimento, dizem EUA

"Os líderes europeus deveriam focar no reequilíbrio das políticas para lidar com a persistente fraqueza da demanda", afirma Lew no depoimento a ser apresentado no evento do Fundo Monetário Internacional neste sábado.

Lew afirma também que o cenário japonês é incerto e que a projeção de crescimento do país deve permanecer fraca neste ano e no próximo. Ele diz que autoridades do Japão precisam calibrar com cuidado as reduções orçamentárias e "trabalharem decisivamente para implementar as necessárias reformas estruturais para impulsionar o crescimento".

Segundo o secretário, a economia da China continua forte, mas os riscos estão mais altos e o país precisa dar mais ênfase ao crescimento motivado pelo consumo.

Ele não menciona a Alemanha diretamente, mas ficou claro que seus comentários sobre a Europa estavam relacionados à relutância alemã de agir para estimular o crescimento. "Países com superávits externos e flexibilidade fiscal" deveriam fazer mais para impulsionar o crescimento, ele diz. A Alemanha, maior economia europeia, registrou superávit comercial no ano passado. Fonte: Associated Press.