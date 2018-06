Países prometem combater grupo Estado Islâmico Diplomatas de todas as partes do mundo prometeram combater os militantes do grupo Estado Islâmico "com qualquer meio necessário" enquanto o Iraque pediu aos aliados que impeçam os extremistas onde quer que eles encontrem refúgio. Irã e Estados Unidos descartaram a possibilidade de uma ação conjunta, o que deixa o governo de Bagdá entre dois aliados poderosos e antagônicos.