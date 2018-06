Países prometem US$ 2,4 bi em ajuda à Síria O encontro para arrecadar fundos promovido pela Organização das Nações Unidas(ONU) já contabilizou US$ 2,4 bilhões em promessas de ajuda de doadores internacionais para aliviar o sofrimento dos sírios afetados pela guerra civil no país, informou nesta quarta-feira o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.