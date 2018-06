Países se esforçam para fortalecer ações de paz da ONU

As Nações Unidas não têm forças armadas próprias e dependem de contribuições dos Estados membros. Ban disse que a organização tem mais de 130.000 agentes de força de paz, número recorde.

A embaixadora americana da ONU, Samantha Power, afirmou que mais de 30 países declararam "compromissos concretos" para contribuir com operações que vão do sul do Sudão à fronteira da Índia com o Paquistão.

A velocidade da resposta de paz da ONU é crucial. Sua missão de paz na República Centro Africana começou em 15 de setembro, nove meses depois de conflitos violentos entre cristãos e muçulmanos terem início. Fonte: Associated Press.