Palestina ameaça procurar ONU contra assentamentos

As negociações sobre os termos de um Estado palestino foram retomadas no fim de julho e os EUA preveem um acordo no prazo de nove meses. Desde o início das negociações, Israel promoveu planos para mais de 3.000 apartamentos nos novos assentamentos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental, terras conquistadas em guerras que os palestinos querem para seu Estado.

Ashrawi afirmou que Israel está "destruindo deliberadamente as chances de sucesso dessas negociações" ao acelerar as atividades de assentamento.

Os EUA pediram que os Palestinos não procurem organismos da ONU durante as negociações. Ashrawi advertiu que os palestinos poderiam fazer isso, mesmo durante as negociações, se a construção de assentamentos continuar. Fonte: Associated Press.