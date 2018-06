Palestina contabiliza 501 mortos em conflito em Gaza

O número de palestinos mortos por causa da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza subiu para 501, informaram oficiais da saúde de Gaza.

Ashraf al-Kidra, um funcionário do Ministério da Saúde de Gaza, acrescentou que trabalhadores nos arredores da cidade de Khan Younis estavam recuperando corpos de uma casa destruída por um ataque aéreo de Israel nesta segunda-feira. Ele disse que 20 corpos foram encontrados no local e que duas pessoas foram resgatadas com vida.

Na noite de ontem, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) expressou "sérias preocupações" com o aumento no número de mortos de civis e demandou um fim imediato ao conflito. No lado israelense há 20 mortos, incluindo 13 soldados que foram atingidos em combate no domingo. Fonte: Associated Press.