Palestina descarta acordo sem Jerusalém como capital Uma autoridade palestina afirmou neste sábado que é impossível chegar a um acordo de paz com Israel sem Jerusalém Oriental como a capital do futuro Estado da Palestina, reporta a agência estatal chinesa, Xinhua. Nabil Abu Rdineh, assessor de mídia do presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse, em uma declaração à imprensa feita por e-mail, que os palestinos nunca aceitariam outra cidade que não Jerusalém Oriental para ser a capital da Palestina.