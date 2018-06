Palestina quer discutir paz com novo governo de Israel O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas vai convidar políticos de Israel à Cisjordânia para tentar garantir que o processo de paz esteja na agenda do novo governo israelense, informou uma autoridade nesta quinta-feira. Abbas quer se reunir com representantes do Parlamento de Israel para discutir a possibilidade de dar um fim pacífico aos conflitos na região.