Palestino acusado de mortes que iniciaram conflito em Gaza é condenado

JERUSALÉM - O palestino Hussam Qawasmeh, acusado de planejar o sequestro e a morte de três adolescentes israelenses, o que provocou uma cadeia de eventos que levou ao conflito em Gaza no meio de 2014, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal israelense nesta terça-feira, 6.

O tribunal militar israelense determinou três penas de prisão perpétua, cada uma referente a um dos jovens. O palestino de 40 anos morador da cidade de Hebron admitiu ter sido mentor do sequestro e ter recebido fundos do Hamas, grupo militante islâmico que controla Gaza, para cometer os ataques, de acordo com o Exército israelense.