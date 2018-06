Palestino ataca e fere com faca pelo menos três israelenses em Tel Aviv

JERUSALÉM - Um palestino de 18 anos, da província cisjordaniana de Nablus, atacou e feriu neste domingo com uma faca quatro israelenses em Tel Aviv por "motivos nacionalistas", informou um porta-voz da polícia.

"O agressor foi detido por policiais chamados ao local dos fatos e submetido a interrogatório", assegurou a porta-voz Luba Samri.

"A polícia confirma que o incidente foi um ato terrorista", acrescentou outro porta-voz, Micky Rosenfeld.

As vítimas, de entre 50 e 70 anos, ficaram levemente feridas e foram levadas ao centro médico de Ichilov, segundo as equipes de emergência da Magen David Adom (Estrela de Davi Vermelha, equivalente à Cruz Vermelha).

Segundo o jornal "Haaretz", o agressor entrou em um hotel e feriu duas pessoas e posteriormente se dirigiu a outro estabelecimento hoteleiro, onde atacou outros dois cidadãos israelenses antes de ser detido.

"Quando cheguei ao hotel, encontramos dois homens e uma mulher com ferimentos leves no saguão. Eles tinham lesões na parte superior do corpo. Depois nos disseram que havia mais feridos em outro hotel", contou Yossi Eckler, do serviço de emergência United Hatzalah.

O incidente se soma a uma série de ataques que acontecem na região desde outubro de 2015, nos quais morreram 254 palestinos, mais de dois terços deles ao perpetrar ataques, 43 israelenses e quatro pessoas de outras nacionalidades. EFE