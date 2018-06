Palestino é morto após esfaquear policial na Cisjordânia

JERUSALÉM - Um palestino esfaqueou nesta quarta-feira, 7, um guarda na entrada de uma colônia israelense na Cisjordânia ocupada e foi morto a tiros, informou o Exército de Israel.

+ Israelense morre esfaqueado por palestino na Cisjordânia

O guarda, que estava na entrada da colônia de Karmei Tzur, ficou levemente ferido no ataque. Outro segurança abriu fogo e matou o agressor. O Exército não revelou a identidade do palestino.

+ Trigêmeos são batizados 'Jerusalém', 'Capital' e 'Palestina' em Gaza

Na terça-feira, as forças israelenses mataram um palestino durante confrontos em Nablus, na Cisjordânia, após uma operação militar.

O Exército entrou na cidade para procurar a pessoa que matou a facadas na segunda-feira um israelense perto da colônia de Ariel, também na Cisjordânia.

A tensão aumentou desde que o presidente americano, Donald Trump, anunciou no dia 6 de dezembro que seu país reconhece Jerusalém como capital de Israel. Ao menos 23 palestinos morreram desde então, a maioria em confrontos com as forças israelenses. A onda de violência também provocou a morte de dois israelenses. / AFP