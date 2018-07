Palestino pedirá para viver no Brasil Tawfic Abdallah, marido da brasileira Lamia Maruf, um dos presos que serão trocados pelo soldado israelense Gilad Shalit, virá morar no Brasil. A informação foi dada ontem à BBC Brasil pelo advogado da família, Airton Soares. Embora tenha passaporte palestino, reconhecido no Brasil, a família ainda terá de esperar a autorização de Israel para que ele saia dos territórios controlados por Israel. Soares, no enanto, afirmou que não sabe quando a autorização sairá. Lamia, que foi deportada em 1997, também não pode voltar a Israel para rever o marido. / REUTERS