Palestino realiza ataque e deixa 5 feridos no leste de Jerusalém Um palestino jogou o carro que dirigia contra um grupo de pedestres israelenses nas proximidades de uma delegacia de polícia no leste de Jerusalém nesta sexta-feira, ferindo quatro policiais e uma pessoa que estava no local. A seguir, o homem atacou guardas de segurança com uma faca, até ser ferido a tiros.