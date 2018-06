Palestino tenta se infiltrar em Israel pela Faixa de Gaza e é morto por soldados israelenses

JERUSALÉM - Um palestino foi morto ao tentar se infiltrar em Israel pela Faixa de Gaza, anunciou nesta segunda-feira, 4, o Exército israelense em um comunicado.

"Os soldados desmantelaram uma tentativa de infiltração de dois terroristas que danificaram o muro de segurança e estavam armados com um machado", afirma a nota. Os soldados abriram fogo contra os dois palestinos e um deles morreu.

No domingo, a aviação israelense atacou 15 alvos do Hamas, o movimento islamista que governa a Faixa de Gaza, em represália a disparos de foguetes procedentes do território palestino.

Desde o dia 30 de março, quando começaram as manifestações de protesto na fronteira da Faixa de Gaza com Israel, ao menos 125 palestinos morreram vítimas dos disparos de soldados israelenses.

Os palestinos protestam pelo direito de retorno à terra da qual foram expulsos em 1948 e para exigir o fim do bloqueio que Israel impõe à Faixa de Gaza há 10 anos. / AFP