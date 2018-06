Palestinos aproveitam para sair às ruas em meio a trégua

A trégua entrou em vigor à meia noite de domingo (horário local, 18h de domingo, em Brasília) e foi precedida por pesados disparos de foguetes em direção a Israel. No Cairo, o Ministério de Relações Exteriores do Egito disse que o cessar-fogo vai permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a reabertura de conversações indiretas para um acordo mais longo e amplo.

Na manhã desta segunda-feira, estudantes do ensino secundário em Gaza encheram as ruas para pegar seus certificados de graduação depois de o Ministério da Educação informar que eles estavam prontos.

As pessoas esperaram para comprar combustível para geradores, enquanto funcionários de empresas de energia e comunicação trabalhavam para reparar cabos danificados pelos combates. Havia também longas fila nos caixas eletrônicos.

No Cairo, os negociadores disseram que as conversações seriam retomadas às 11h (horário local, 5h em Brasília). Os quatro integrantes da delegação israelense chegaram ao aeroporto internacional do Cairo na manhã desta segunda-feira.

Os confrontos, que duraram um mês, mataram mais de 1.900 palestinos, a maioria civis, afirmam autoridades palestinas e da Organização das Nações Unidas (ONU). Em Israel, das 67 pessoas que morreram, apenas eram três civis. Os demais eram militares. Fonte: Associated Press.