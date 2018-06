Palestinos constroem 'assentamento' Ativistas palestinos "roubaram" a tática do inimigo e construíram ontem um assentamento, com tendas provisórias, em uma região da Cisjordânia. A polícia de Israel retirou os manifestantes. O protesto ocorreu na zona E-1, perto de Jerusalém. Há seis semanas, Israel anunciara a intenção de construir assentamentos no local - decisão duramente condenada pela comunidade internacional.