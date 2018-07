Palestinos criticam declarações de Gingrich Líderes palestinos criticaram ontem as declarações do pré-candidato republicano à presidência dos EUA Newt Gingrich de que os palestinos são "um povo inventado" que têm o objetivo de destruir Israel, afirmando que os comentários só contribuem para aumentar o conflito na região. Saeb Erekat, o principal negociador palestino de um acordo de paz, disse que as declarações feitas por Gingrich são "desprezíveis". Segundo ele, os comentários servem apenas para aumentar a violência.