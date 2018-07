Palestinos dizem que acabou a negociação com Israel Um funcionário graduado da Autoridade Nacional Palestina (ANP) descartou nesta quarta-feira mais negociações com Israel a respeito de um plano de paz, após um quinto encontro com autoridades israelenses, no qual Israel "não se moveu nem um passo". "A reunião de hoje foi a última e não acontecerão mais negociações com o lado israelense", disse o funcionário, que falou sob anonimato à agência France Presse (AFP).