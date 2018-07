Palestinos impõem prazo para negociação A Autoridade Nacional Palestina quer definir 26 de janeiro como prazo final para as negociações com Israel, apesar de um pedido dos EUA por flexibilidade. Os palestinos afirmam que a imposição do prazo poderia levar Israel a apresentar propostas, o que não aconteceu até agora. Segundo um assessor do presidente Mahmud Abbas, os palestinos consideram suspender as negociações se não houver avanço até o dia 26.