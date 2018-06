Palestinos iniciam registro de eleitores em Gaza

"O registro de eleitores está tendo início na Cisjordânia e em Gaza. Esperamos que esse seja o primeiro passo para dar fim à divisão", disse Hanna Nasser, presidente da Comissão Central de Eleições. A operação deve durar uma semana.

Os registros de eleitores foram atrasados por anos devido à longa disputa entre líderes do Hamas em Gaza e o adversário Fatah, que domina a Autoridade Palestina baseada na Cisjordânia. O processo é uma parte fundamental das preparações para eleições presidenciais e legislativas, sob os termos de um acordo de reconciliação assinado em 2011, mas que nunca foi implementado.

Cerca de 350 mil cidadãos de Gaza serão registrados, muitos deles pela primeira vez. A operação envolverá o trabalho de 581 pessoas e os registros ocorrerão em 256 escolas.

No fim de semana, as facções palestinas iniciaram conversas de reconciliação no Cairo, cujo resultado foi o compromisso em iniciar consultas para a formação de um governo interino. As informações são da Dow Jones.