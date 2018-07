Palestinos pedirão adesão à Unesco na segunda-feira

PARIS - Os palestinos pedirão na segunda-feira, 31, a plena adesão à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em uma votação que acontecerá na capital francesa.

Frustrados com o impasse nas negociações de paz com Israel e com a velocidade lenta da análise do pedido de adesão à ONU, os palestinos buscam outros caminhos mais rápidos para que o resto do mundo considere seus territórios uma nação.

A Unesco, sediada em Paris, será um teste nesta estratégia. Os palestinos precisarão dos votos de dois terços dos 193 membros da Unesco para obter plena adesão. Os Estados Unidos, que disseram que usarão seu poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas para rejeitar o pedido feito à ONU, alertaram que o financiamento à Unesco poderá ser cortado se a adesão da Palestina for aceita.

As informações são da Associated Press.